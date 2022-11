WRC: FIA ‘obrigou’ Arábia Saudita a ser prova candidata em 2023 | AutoSport

O Calendário do Mundial de Ralis só foi ontem oficializado, e a grande surpresa foi a não inclusão do Rali da Arábia Saudita. Sabe-se agora que a FIA não permitiu que a prova fosse em frente sem ter sido anteriormente candidata, o que é um excelente sinal. Primeiro, provam que merecem entrar no campeonato, o que ninguém duvida, pois falta de meios é algo que não há por aquelas lados, mas o sinal dado pela FIA é muito importante.

Em declarações ao Dirtfish, o CEO da Saudi Arabia Motorsport Company, Martin Whitaker, revelou que o rali será candidato em 2023 e terá sede em Jeddah: “estamos cientes do procedimento estabelecido pela FIA para para a introdução de novas rondas do campeonato e seguiremos, naturalmente, esse procedimento. Esperemos que, com as aprovações certas, a conclusão desse processo seja uma ronda da WRC no Reino da Arábia Saudita em 2024″.

Segundo disse Whitaker, a FIA e o Promotor do WRC foram ver o que havia para mostrar e saíram de lá encantados. Sabe-se também que a prova terá três dias completamente diferentes, e quanto a infraestruturas, já se sabe desde que o Dakar foi para lá que serão do melhor que o dinheiro pode pagar…