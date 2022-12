WRC: FIA investiga ‘contramão’ no Rali do Japão | AutoSport

O Japão finalmente regressou ao WRC em novembro passado, mas como se sabe, existiram graves problemas no primeiro dia do evento, quando uma carro ‘civil’ entrou em contramão numa especial, o que poderia ter causado uma tragédia. Evitou-se, por sorte, um acidente que poderia ter sido grave, numa situação que não pode mesmo suceder em qualquer rali do mundo, muito menos a este nível do WRC.

A FIA revelou que foi elaborado um dossier, que está nas mão da ‘Comissão de Estradas Fechadas’ (ndr, Closed Road Commission) para investigação junto dos organizadores do evento e também foi criada uma Task Force de Segurança dos Ralis para garantir que as lições de 2022 sejam bem e verdadeiramente compreendidas, para posteriormente se evite que algo semelhante suceda.

O resto do rali correu bem, houve talvez até um exagero no acesso do público aos troços, e agora cabe aos organizadores locais serem capazes de fazer as mudanças necessárias para que o evento não volte a ter problemas.