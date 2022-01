WRC: FIA está a ser ‘didática’ nas falhas das zonas HEV | AutoSport

Thierry Neuville recebeu uma reprimenda devido ao facto de ter ligado o motor de combustão interna do seu Hyundai i20 N Rally1 quando deixou a zona remota de montagem de pneus, no segundo dia do Rali de Monte Carlo.

O road-book especifica as zonas em que os novos Rally1 devem rodar em modo elétrico – zonas HEV – e o belga não o fez tal como Carlo Sébastien Ogier no palanque de partida da prova. No caso do francês escapou a sanção porque a entrevista foi demasiado extensa, e o piloto estava a consumir mais bateria do que devida e o belga também escapou a sanção maior, mas recebeu um reprimenda, porque a equipa explicou que o piloto precisou de carregar um pouco a bateria de modo a conseguir ‘engatar’ o modo EV e como a dupla perdeu muito tempo na reparação do amortecedor, estava muito ‘curta’ de tempo e por isso precisou de 45 segundos de motor de combustão.

Basicamente a FIA tem as suas novas regras, mas está a ser mais didática, preferindo ir dando avisos e reprimendas, até porque todos estão a aprender. Por exemplo no caso de Ogier, ninguém se lembrou que uma entrevista mais demorada gasta mais bateria do que o que seria normal, e todos sabemos que o sistema híbrido dos Rally1 não é um portento de energia.