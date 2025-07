WRC: FIA ‘dá’ liberdade de desenvolvimento adicional para o fim dos Rally1

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) concedeu maior liberdade de desenvolvimento às equipas do Mundial de Ralis (WRC), preparando a despedida dos Rally1 com uma inovação para 2026. A categoria Rally1 dará lugar à próxima geração de veículos, e para o seu último ano, a FIA confirmou a atribuição de dois “jokers” de homologação adicionais.

Esta medida, ratificada hoje pelo Conselho Mundial de Desporto Automóvel da FIA, visa proporcionar aos construtores uma maior margem para otimizar os seus veículos, enquanto mantêm os custos sob controlo durante a quinta e derradeira temporada do Rally1. Os “jokers” de homologação permitem às equipas realizar atualizações técnicas específicas nos seus carros, fora das restrições de desenvolvimento habituais.

A partir de 2027, os veículos de ponta do WRC passarão a operar sob regulamentos técnicos totalmente novos, concebidos para acomodar diversas tecnologias de motorização. Numa fase inicial, o foco recairá em concorrentes que utilizem motores de combustão interna com combustível sustentável. No entanto, o enquadramento regulamentar prevê uma potencial diversificação para tecnologias híbridas ou totalmente elétricas numa fase posterior, conforme a evolução futura do setor automóvel.

Para 2026, as equipas terão direito a dois “jokers” de homologação adicionais, somando-se à sua dotação padrão para o desenvolvimento do chassis. Este é um impulso bem-vindo, à medida que procuram extrair o máximo desempenho dos seus modelos Rally1 antes da transição para os novos regulamentos.

A decisão já produziu resultados concretos, com a Hyundai Motorsport a confirmar o seu programa para 2026. Cyril Abiteboul, diretor da equipa, destacou o apoio regulamentar como crucial para o seu compromisso.

“Temos o prazer de confirmar que a Hyundai Motorsport continuará a sua participação no Campeonato Mundial de Ralis da FIA em 2026”, declarou Abiteboul. “Esta decisão reflete o forte dinamismo que construímos nos eventos recentes e o apoio regulamentar da FIA, que nos permitirá desenvolver ainda mais o nosso carro Rally1 e permanecer competitivos ao mais alto nível. Esta temporada adicional também nos concede o tempo necessário para moldar o futuro da Hyundai Motorsport com maior confiança.”