WRC: FIA contente com segurança em torno dos Rally1 híbridos | AutoSport

O Diretor de Segurança da FIA, Tim Malyon elogiou a resposta dos organizadores dos eventos e dos Marshall voluntários pela implementação das práticas de segurança no Mundial de Ralis da FIA com os novos Rally1 híbridos em todos os detalhes que lhes diz respeito.

A introdução da categoria Rally1 de base híbrida para 2022 exigiu a implementação de extensas medidas de segurança em cada evento WRC, e Malyon descreveu a resposta como “fantástica”: “O que temos vindo a fazer com a segurança tem sido extremamente importante porque até aqui tudo tem evoluído de forma excelente e em constante aprendizagem. Estamos constantemente a rever, rali a rali, como tudo está a ser implementado em condições reais e estamos a receber uma enorme quantidade de feedback das pessoas que estão a implementar estes regulamentos e a pôr em prática estes processos.”

“Com esse feedback que estamos a receber, seremos capazes de aperfeiçoar os regulamentos ao longo da época para alcançar soluções mais práticas para a forma como trabalhamos com a segurança dos Rally1 no futuro.

A resposta dos organizadores e dos marshals e das pessoas que trabalham nos eventos tem sido fantástica. Significa que temos sido capazes de garantir que os eventos seja realizados com segurança e devo acrescentar que os concorrentes e espectadores também desempenharam o seu papel nisso”.

Entretanto, o Conselho Mundial da FIA esclareceu os procedimentos de segurança operacional face à ‘alta voltagem’ dos Rally1 no que se refere à supervisão da recuperação, bem como aos exercícios de ‘luz vermelha’, refletindo as melhores práticas desenvolvidas com base na experiência adquirida nos eventos do WRC desde o lançamento da categoria Rally1 no Rallye Monte-Carlo.