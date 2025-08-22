WRC: FIA abre concurso para novo detentor dos direitos comerciais

A FIA anunciou a abertura de um concurso para escolher o próximo detentor dos direitos comerciais do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). A decisão surge um ano depois de a JP Morgan ter sido contratada para avaliar a venda desses direitos, operação estimada em cerca de 500 milhões de euros. Desde então, multiplicaram-se rumores de negociações entre diferentes grupos interessados.

Após longas conversações com o atual promotor, a federação decidiu avançar formalmente com o concurso. Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, destacou a importância do momento: “O WRC vive uma fase entusiasmante, com milhões de adeptos em todo o mundo e uma nova geração de fãs a impulsionar o crescimento global. Temos a responsabilidade de garantir que o campeonato continua a evoluir e a alcançar novos patamares.”

1,3 mil milhões de telespectadores

O campeonato é atualmente promovido pela WRC Promoter GmbH – parceria entre a Red Bull e a KW25 desde 2013 – e tem registado forte crescimento nos últimos anos. Em 2023, somou uma audiência televisiva acumulada de 1,3 mil milhões de telespectadores e mais de quatro milhões de fãs nos 13 ralis do calendário.

Para Malcolm Wilson, vice-presidente da FIA para o desporto, esta fase de transição é crucial: “O WRC é a competição mais antiga do seu género, com uma herança única e uma trajetória de crescimento promissora. Este concurso representa uma grande oportunidade para que uma nova entidade traga energia renovada e investimento ao campeonato.”

A WRC Promoter, que até agora manteve discrição sobre o tema, considerou a decisão da FIA “um sinal positivo para o futuro do desporto” e mostrou confiança de que o próximo ciclo permitirá expandir ainda mais a presença global do rali.

Apesar de o contrato com a FIA se prolongar até 2029, a federação quer assegurar já que o futuro do WRC assenta em bases sólidas, capazes de gerar valor para todos os intervenientes – pilotos, equipas, construtores, organizadores e adeptos – sem perder de vista a herança que define a modalidade.