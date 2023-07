WRC estuda “coisas novas” à volta da competição: e já houve experiências na Estónia | AutoSport

Finalmente os responsáveis do WRC, FIA e Promotor estão a olhar para o formato dos ralis e o que podem fazer para melhorar o espetáculo e o ‘engajamento’ dos adeptos. O Promotor tem os números, como pode ter qualquer publicação online, e através deles sabe se o trabalho que está a fazer é bom o suficiente ou tem que ser alterado. Há muito que se percebeu que tem de ser alterado porque a imprensa que acompanha o WRC, e logicamente a FIA, o Promotor e as Equipas também sabem os números e estes não têm transmitido nada de bom nos últimos anos para o WRC e por isso há que fazer outras coisas, porque cada vez mais há outros desportos trabalhar bem as suas competições ou eventos, e o WRC foi fazendo muito pouco.

Mas nos últimos meses existiram mais discussões que nos cinco anos anteriores e isso vai agora refletir-se, quando se chegarem a conclusões quanto ao que pode e deve ser feito…

Resumindo, está a ser estudada uma alteração no formato de domingo, nova estrutura de pontos em discussão para 2024, novidades para os adeptos, por exemplo um ‘gridwalk’.

Basicamente, uma lista de ideias foram apresentadas pelas partes interessadas, conversou-se sobre elas, na Estónia já houve experiências como a substituição da conferência de imprensa pré-evento por um novo espetáculo “conheça as equipas”, realizado com um palco, perante milhares de adeptos, na cerimónia de partida.

A conferência de imprensa pós-evento, foi transmitida gratuitamente em direto para os adeptos pela primeira vez, são coisas novas, fáceis de implementar que já deviam ser feitas há muito.

Quem esteve no final do Rali de Castelo Branco viu o que a Escuderia fez este ano, com os pilotos a ser entrevistados no final da prova pelo speaker, com os muitos milhares de pessoas presentes, dado que o rali acabou mesmo ali, no meio da cidade, a poderem ver e logo a seguir ouvir os concorrentes.

Foi uma super-ideia, que resultou em pleno e o WRC tem que pensar em tudo o que possa fazer, sem gastar muito dinheiro, que traga gente para o espetáculo.

As alterações serão introduzidas em 2024, mas estão ainda em ‘brainstorming’ e ponderação de ‘prós e contras’.

O formato do dia de domingo está na lista, mas desse falaremos em artigo separado.