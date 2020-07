WRC ‘estreia-se’ no Raidillion…

O Rali da Turquia recebe uma nova data e as hipóteses do Rali de Ypres entrar no WRC são agora quase totais. Amanhã, quinta-feira, dia 30 de julho, o promotor do WRC deverá anunciar oficialmente o novo calendário reajustado do Mundial de Ralis de 2020. Há algum tempo que se sabia que a entrada de Ypres estava dependente da Turquia antecipar a sua prova, de modo a haver tempo para levar a ‘caravana’ de Marmaris para Ypres, e as negociações chegaram a bom porto. Outra das curiosidades é a ligação de Ypres a Spa Francorchamps, com os homens do WRC a rumaram à nova pista de ralicross estrada o ano passado no WorldRX, no que será uma estreia para o WRC. Depois da Fórmula 1 e de muitas outras competições de pista, e também já ralicross, agora é a vez do WRC rumar aquele mítico local. O Rali da Bélgica Ypres deverá disputa-se de 2 a 4 de outubro, enquanto o Rali da Turquia passa para 17 a 20 de setembro.