WRC: Estará Ott Tanak a ‘forçar’ a sua saída da Hyundai para a M-Sport? | AutoSport

Há algum tempo que se assiste a um crescente bate boca na Hyundai entre Ott Tanak e Thierry Neuville, e se inicialmente se poderia considerar algo normal por parte de dois pilotos, que querem obviamente vencer, o facto de vermos Ott Tanak alargar os seus comentários à direção da equipa começou a ser estranho demais.

É verdade que teve desde o início do ano, o estónio tinha razões para estar zangado com a equipa. Razões não lhe faltavam, pois esta não lhe colocou à disposição um carro capaz de poder vencer ralis, mas isso mudou, como se pode comprovar pelos mais recentes resultados, mas o discurso de Tanak, nem por isso.

E isso à primeira vista pode parecer estranho…

Mas pode haver uma boa explicação, basta somar dois mais dois.

A M-Sport já percebeu que precisa de um piloto de ponta, se quiser vencer ralis com maior consistência e sabendo-se que Tanak tem mais um ano de contrato com a Hyundai, pode ter havido aqui um convite ao estónio, mas como este tem mais um ano de contrato, este pode estar a esticar a corda no seio da equipa Hyundai. que fique claro que isto é apenas especulação, não sabemos se é assim.

Mas sabemos olhar para os sinais…

O que se passou agora na Grécia é um bom exemplo e não é novidade para ninguém que a relação entre Thierry Neuville e Ott Tänak está a deteriorar-se rapidamente e a Hyundai não vai querer dois pilotos na mesma equipa a ‘batalharem’ desta forma um contra o outro.

No passado, sempre que existiu algo semelhante, um deles saiu da equipa, Colin McRae/Carlos Sainz em 1995; Sébastien Loeb/Sébastien Ogier em 2011.

Salvaguardadas as devidas distâncias, claro…

Julien Moncet é uma pessoa fantástica, até fala português, mas como jornalista Andrea Adamo dava-me bastante mais luta. Todo e qualquer jornalista sabia sempre que Adamo não iria ser político na sua resposta e se fosse preciso dizer “se é para fazer perguntas parvas, mais vale contarmos anedotas…”.

Entrevistado no final do Rali da Grécia, Moncet foi político, pediu que os pilotos mantivessem os comentários no seio da equipa, mas quando Tänak disse que Moncet não é o homem certo para o trabalho de liderança da equipa, isso disse muito mais, que que ‘só’ isso…

Disse, provavelmente, quero ir-me embora…

Portanto, de uma coisa estou certo. Alguma coisa vai acontecer na Hyundai.

Ou Tanak é posto na ‘ordem’ ou (e acredito muito mais nesta segunda hipótese) quer ir para a M-Sport.

Não há muito tempo escrevi que não achava isso ser possível, porque tinha mais um ano de contrato e a M-Sport não tinha forma de indemnizar a Hyundai pela saída, mas com tudo o que se tem vindo a passar o mais provável é Tanak estar a forçar a saída da Hyundai…

Vamos ver o que sucede.

O que diz a Hyundai agora? “Obviamente, quando o nosso line up de pilotos de 2023 for oficial, anunciá-lo-emos em devido tempo. Estamos a analisar todas as opções para o próximo ano, não lhes posso dizer mais…”