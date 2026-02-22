WRC: Escolha inadequada de pressões terá comprometido Sesks na Suécia

Mārtiņš Sesks explicou os motivos por detrás da sua difícil sexta-feira no Rali da Suécia, revelando que uma escolha inadequada de pressões de pneus esteve na origem dos problemas. O piloto letão voltou a enfrentar contratempos numa fase em que procura consolidar-se no Mundial de Ralis.

Em declarações ao portal letão Go4Speed, Sesks detalhou o funcionamento interno da equipa, sublinhando que as decisões técnicas são tomadas de forma coordenada com os engenheiros antes de cada especial. Apesar de ter conseguido regressar à assistência após ficar sem pneus utilizáveis na primeira secção de sexta-feira, a estrutura acabou por dar o rali como terminado por razões técnicas não totalmente divulgadas.

Mārtiņš Sesks explicou ao Go4Speed o que aconteceu na Suécia:

“Temos comunicação permanente com os engenheiros. Cada piloto tem o seu próprio canal de WhatsApp com o engenheiro e antes de cada especial recebemos instruções precisas sobre o que fazer no carro, por exemplo, alterações nos amortecedores ou nas pressões dos pneus. Seguimos o plano da equipa, não há improvisação livre. Em teoria poderíamos optar por pressões diferentes, mas no WRC seguimos o que a equipa define. Desta vez as pressões simplesmente não eram adequadas à temperatura exterior e às condições, apesar de no ano passado termos começado com a mesma estratégia”.

Sobre o abandono precoce, acrescentou:

“Infelizmente não posso revelar tudo em detalhe, mas foi devido a circunstâncias técnicas”.

Quanto aos planos futuros e possíveis testes:

“Sim, estamos a planear algo antes de Portugal. Como tudo se vai concretizar é outra questão, mas temos ideias e estamos a tentar organizar algo. Ainda não sei em que moldes, mas estamos a trabalhar nisso. A nossa capacidade para andar rápido não é a preocupação. Acredito que o nosso ritmo é competitivo. Infelizmente surgiram novamente outros problemas, o que é amargo, mas faz parte deste desporto técnico. Fico satisfeito por o meu colega Jon Armstrong também mostrar um ritmo forte, porque isso cria uma competição saudável dentro da equipa”.

O jovem piloto tem vivido uma sucessão de azares desde a estreia promissora em 2024, quando impressionou na Polónia e esteve perto do pódio na Letónia antes de um problema técnico na última especial. Em 2025 disputou oito provas com um Rally1, mas sem conseguir completar um evento sem incidentes. Também na Arábia Saudita, no final da época passada, viu escapar um possível triunfo após um furo e posterior abandono.