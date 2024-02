WRC: Esapekka Lappi vence Rali da Suécia | AutoSport

Esapekka Lappi vence o rali da Suécia com Elfyn Evans a somar mais cinco pontos que os vencedor do rali. Adrien Fourmaux termina no pódio, uma excelente prenda para a M-Sport/Ford.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) vencem o Rali da Suécia depois de uma prova que é a segunda vitória da sua carreira, a primeira foi no Rali da Finlândia 2017, ainda com a Toyota. Prometia muito na altura, mas a ida para a Citroën em 2019 revelou-se errada, até porque os franceses saíram do WRC no final desse ano. Depois, muitos altos e baixos, foi para a Ford, onde não conseguiu melhor que um quarto posto em ‘casa’, regressou à Toyota em 2022 fez três pódios mas foi para a Hyundai, onde esteve perto de vencer, mas vários acidentes ‘tramaram-no’.

Seja como for, nesta prova, aproveitou bem a ordem na estrada, chegou ao segundo lugar na PEC4, e passou Takamoto Katsuta, passando a liderar, enquanto atrás de si, fruto de todos os acontecimentos, só tinha o japonês a pressioná-lo e essa pressão resultou mal… para o piloto da Toyota, que saiu de estrada para um banco de neve na PEC10 e com isso Lappi ficou com o triunfo no rali totalmente facilitado, já que atrás dele estava Adrien Fourmaux a mais de minuto e meio. A partir daí controlou, e fez o suficiente para terminar o rali na frente. Uma segunda vitória que já merecia há muito tempo. Neste rali, teve a sorte pelo desenrolar dos acontecimentos, mas já houve ralis em que andou o suficiente para vencer e teve ‘azares’ que não o permitiram. Por isso, pelo que tem feito, merece claramente esta segunda vitória no WRC.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) fizeram uma prova muito inteligente, marcada pelo facto de terem que abrir a estrada a partir da PEC6, quando Thierry Neuville teve o seu ‘problema’, penalizando quatro minutos, passando Evans a ter que varrer a estrada, passando de uma distância de 32.0s para o líder de então, que era nessa altura Takamoto Katsuta para 1m50,0s no fim do dia, inclusivamente atrás de Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) e Adrien Formaux. Sem esse tempo perdido, Evans teria lutado pela vitória e com boa dose de probabilidade, vencido o rali. A sua prova foi totalmente marcada por esse acontecimento que tanta polémica deu.

Como explicamos anteriormente, o que sucedeu com Thierry Neuville que penalizou antes da PEC6, teve o condão de não mudar nada a sua prova, mas teve um enorme efeito na prova de Evans, porque o deixou muito longe de poder lutar pelo triunfo. Sorte da Hyundai.

Quanto a Evans, depois do pódio em Monte Carlo, um segundo lugar na Suécia e muitos pontos, de novo, o que significa que termina a prova sueca muito bem posicionado no campeonato.

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) depois de um quinto posto no Rali de Monte Carlo, um pódio na Suécia, um grande resultado, o seu melhor, de longe, com os Rally1, isto depois de um rali em que cumpriu ao milímetro as ordens do chefe, que este fim de semana foi mesmo Malcolm wilson, devido ao facto de Richard Millener ter ficado em casa à espera…do segundo bebé. Para Fourmaux, fica a certeza que pode andar mais com os Rally1, mas a equipa tem sido inteligente em refreá-lo, e os resultados provam-no. Talvez lhe deem, dentro de algum tempo ‘rédea livre’, mas para já a aposta está a ser bem frutuosa.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terminam na quarta posição, e depois do triunfo em Monte Carlo, o que significou abrir a estrada na 6ª feira, o atraso que acumulou deixou longe da frente, era sexto a 1m15s ao cabo de cinco troços, e a perspectiva era que perdesse muito mais até ao fim do dia, mas o ‘azar’ e ‘sorte’ que teve de seguida permitiu-lhe recuperar da 11ª posição no final da 6ª feira, até ao quarto lugar pois tinha vários RC2 à frente e sabia que com a meteorologia de sábado e domingo iria ter condições para impor o seu Rally1 aos Rally2. E assim foi. Olhando para a prova de forma global, foi um rali positivo, pois era difícil fazer melhor que o quarto lugar perdendo tanto no primeiro dia.

Grande rali de Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) que venceram facilmente o WRC2 (resumo noutro artigo) juntando a isso o quinto lugar à geral entre os Rally1. Com uma exibição fantástica nos dois primeiros dias, venceu o WRC2 com muito avanço: “Incrível. Que fim de semana, com tantas pessoas, tanta atmosfera. Família e amigos estiveram aqui. Primeiro fim de semana com a Škoda Motorsport, vencer assim, é incrível.”

Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) deram a luta possível a Solberg, mas terminaram o Rali à geral na sexta posição, também com um Rally2, o que sucedeu também com Georg Linnamae/James Morgan (Toyota Gr Yaris Rally2 Hybrid), sétimos, Roope Korhonen/Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) , oitavos, Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (Toyota GR Yaris Rally2), nonos, com Lorenzo Bertelli/Simone Scattolini (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a fechar o top 10.

