WRC, Esapekka Lappi: “se as condições forem as esperadas, começar atrás é uma grande vantagem” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) estão de volta ao volante do carro pela primeira vez desde o Rali do Japão, iniciando a sua campanha a tempo parcial. A dupla mostrou um forte ritmo no evento no ano passado, mas sabe o que tem pela frente e esperam lutar na frente se tudo correr normalmente: “O Rali da Suécia é uma prova de que gosto muito e um ótimo local para começar a minha época. Penso que, se as condições forem as esperadas, começar na parte de trás é uma grande vantagem, uma vez que a neve fresca será removida pelos primeiros carros e a aderência será maior.

No entanto, se estiver muito frio, mais ou menos 20 graus negativos, pode haver muita neve em pó a voar no ar, o que torna a visibilidade pior para os que estão mais à frente na ordem de partida.

Outra caraterística fundamental do Rali da Suécia é a diferença entre a primeira e a segunda passagem das especiais. Na primeira, a estrada é normalmente lisa e pode ser abordada normalmente, mas na segunda pode haver grandes sulcos que exigem que se adapte bastante o estilo de condução. O nosso objetivo pode mudar durante o fim de semana, depende da situação em que nos encontramos, mas esperamos lutar pelo pódio”, disse Esapekka Lappi.