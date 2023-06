WRC, Esapekka Lappi: “resultado muito bom para a equipa, depois do que aconteceu nos últimos dois meses” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) fez um bom rali, e só deixou de merecer mais quando decidiu tirar muito o pé quando viu Ogier de fora, o que com Neuville apenas a 3.1s, foi ‘fatal’. Mais estranho é ainda a margem com que Neuville ficou depois de ‘dar’ 26.9s a Lappi. Não há muitas explicações para o que Lappi fez: “Quando vi o Seb, ficou claro que não se luta. Foi uma decisão fácil abrandar”.

Seja como for, foi um bom para a equipa, mais um pódio para si, a consistência tem sido fundamental até agora: “Estou muito feliz e satisfeito, sem dúvida. Até aqui houve um par de pódios, terceiros lugares, digamos que nos últimos três anos fui sempre terceiro, por isso é bom estar de volta ao segundo lugar, pelo menos. Como disse, é um resultado muito bom para a equipa, depois do que aconteceu nos últimos dois meses, por isso é uma recompensa para todos na equipa” começou por dizer, explicando depois que o maior desafio deste fim-de-semana foram os pneus: “Doze pneus macios. Normalmente não se faz um rali com 12 pneus macios, é certo que usámos 14 duros, mas se dissermos a alguém que fizemos o Rali da Sardenha com 12 pneus macios, não vão acreditar em nós. Por isso, de certeza que este foi o maior desafio”, falando depois do que se segue, o Quénia: “Sem dúvida que é interessante, não posso dizer que seja uma vantagem não ter estado lá, por isso, sem dúvida que é uma desvantagem, mas sim, acho que a abordagem será um pouco diferente do meu lado. Tenho de ser inteligente, não abusar muito, tentar perceber o que devo fazer e como devo conduzir nestas condições, o que estamos a enfrentar. Tal como na Croácia, espero que acabe por compensar.”