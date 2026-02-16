WRC, Esapekka Lappi: “o fosso para eles (Toyota) é brutal…”

Esapekka Lappi e Enni Mälkönen concluíram o Rali da Suécia no sexto lugar, marcando o regresso da dupla finlandesa ao Campeonato do Mundo de Ralis após mais de um ano de ausência. Ao volante do Hyundai i20 N Rally1, Lappi foi o melhor representante da equipa durante a maior parte do fim de semana, cedendo apenas no domingo o quinto posto ao colega de equipa Adrien Fourmaux, numa decisão estratégica que demonstrou o seu papel de suporte à formação coreana. Sendo um dos ‘terceiros’ pilotos da equipa, o finlandês já não tem o ‘filtro’ de outros tempos, e não se coibiu de deixar a nú a enorme margem que a Hyundai tem presentemente da Toyota.

Estratégia e espírito de equipa

Lappi perdeu deliberadamente tempo na penúltima especial, permitindo a ascensão de Fourmaux, um dos pilotos titulares na luta pelo campeonato. “Tivemos uma conversa e decidi que era o justo. Eu não preciso desses pontos, ele precisa. É parte do jogo de equipa”, explicou o piloto, a quem não foi preciso pedir nada.

Ritmo competitivo, mas Toyota inalcançável

Ainda assim, Lappi mostrou um bom ritmo competitivo – dentro do contexto da Hyundai – registando dois tempos entre os três melhores e ficando a apenas 1,1 segundos de uma vitória numa classificativa. O finlandês, que não competia no WRC desde setembro de 2024, destacou a solidez da sua prestação, apesar da diferença para a Toyota — que monopolizou o pódio. “Foi melhor do que esperava, mas o fosso para eles é brutal. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, sem erros, apenas falta de desempenho global”, reconheceu.

Com a Hyundai a procurar reduzir a distância face à rival japonesa, Lappi regressará ao volante no Safari Rally Quénia, de 12 a 15 de março, reforçando o esforço coletivo do construtor no início da temporada.

