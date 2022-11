WRC, Esapekka Lappi: “não esperava fazer um programa completo…” | AutoSport

Esapekka Lappi trocou a Toyota Gazoo Racing pela Hyundai Motorsport, e vai ter um programa a tempo inteiro, o que já não sucedia desde 2020 com o finlandês a admitir que a sua mudança, embora inesperada, se centrou na oportunidade de conduzir numa base mais regular: “A vida é cheia de surpresas. Ter a oportunidade de me juntar à Hyundai Motorsport e fazer um programa completo era algo que não esperava, pelo que isto é verdadeiramente um sonho e uma oportunidade única; estamos muito felizes por nos juntarmos à família Hyundai Motorsport. A equipa mostrou durante a época 2022 que é capaz de desenvolver muito o carro durante a época e tem hipóteses de ganhar em todas as superfícies. Pelo que já ouvi, 2023 parece muito promissor”.