WRC, Esapekka Lappi: “Há muitos aspectos positivos a retirar deste rali” | AutoSport

Esapekka Lappi e Janne Ferm, que tinham sido candidatos a um lugar no pódio no início do fim-de-semana, terminaram o evento no sétimo lugar. Recuperaram terreno depois de perderem sete minutos presos num banco de neve na tarde de sábado, e terminaram o rali com uma vitória no Power Stage: “Há muitos aspectos positivos a retirar deste fim-de-semana. Tivemos uma boa preparação para o rali e embora o resultado não fosse o que queríamos, o ritmo estava lá. O segundo lugar teria sido possível para nós este fim-de-semana, pelo que precisamos de estar satisfeitos com isso, especialmente depois do que aconteceu no sábado. Visámos o tempo mais rápido na Power Stage, mas não pensei que tivéssemos feito o suficiente, mas no final, conseguimos e ganhámos alguns pontos extra. Precisamos de construir sobre isto para o México, mesmo que seja um tipo de rali totalmente diferente”.