WRC, Esapekka Lappi: “fiquei surpreendido por conseguir manter o ritmo” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) terminaram no pódio, neste seu regresso ao WRC, tiveram um bom ritmo, conseguindo lutar na frente: “Foi bom, voltar e estar no ritmo desde o princípio, fiquei um pouco surpreendido, para ser honesto e depois por conseguir manter o ritmo, mais ou menos, durante todo o fim-de-semana. Acho que os rapazes intensificaram um pouco o andamento, e eu não consegui fazer isso. De qualquer modo, um bom fim-de-semana”, disse Lappi que confirmou que vai à Croácia. Como se percebe, Lappi não sabia onde iria ‘estar’: “estou contente, mas não se pode ficar muito entusiasmado, fazer um fim-de-semana como este normalmente não é fácil depois de uma grande pausa. Foi por isso que fiquei surpreendido comigo mesmo, por poder andar bem durante todo o fim-de-semana. Mas os ralis não é são um desporto fácil, mas talvez as férias funcionem bem para mim, e é bom que haja um longo intervalo antes da Croácia”, disse o finlandês, explicando depois o que achou da nova tecnologia híbrida: “Nestas condições, provavelmente a vantagem do ‘boost’ não é muito clara, pois a aderência é tão baixa que se cria muita patinagem das rodas com o ‘boost’. Portanto, tenho a certeza de que é mais impressionante no asfalto. Mas o carro é pesado em comparação com os anteriores e também em comparação com os Rally2 e isso faz alguma diferença, especialmente nas zonas rápidas, com mudanças de direção, aí parece um pouco lento, mas continua a ser maneável…”