WRC: Esapekka Lappi em ‘part-time’ com a Hyundai Motorsport em 2024 | AutoSport

A Hyundai Motorsport anunciou que Esapekka Lappi vai continuar com a equipa para a temporada de 2024 do Mundial de Ralis, ao lado de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja na luta da equipe pelos títulos FIA WRC, mas com um programa em part-time.

O finlandês tem entremeado um bom ritmo com alguns ‘azares’ e tanto luta pelas vitórias como acaba fora de estrada. A velocidade é clara, está lá, mas Lappi tem falhado na consistência e também por isso vai partilhar o terceiro carro, provavelmente com Teemu Suninen: “Estou muito feliz e grato por continuar a minha parceria com a Hyundai Motorsport na temporada de 2024 do WRC. Sinto-me muito confortável na equipa; construímos uma ligação fantástica no ano passado e demonstramos que temos o pacote para ter sucesso. Ainda tenho vontade de evoluir e ter sucesso nos ralis daqui para frente e gostaria de vencer com esta equipa. O próximo ano será certamente diferente e interessante em muitos aspectos, o que me motivará a trabalhar em equipa, bem como a buscar o sucesso pessoal, na procura por uma temporada mais forte em 2024”, disse Esapekka Lappi.