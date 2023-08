WRC, Esapekka Lappi desistiu devido a erro nas notas | AutoSport

Esapekka Lappi revelou que o acidente que o colocou fora de prova resultou de um erro nas notas. A dupla não sofreu ferimentos graves no seu acidente na PE5 do Rali da Finlândia, o carro não teve danos demasiado avultados. Em termos físicos, o piloto revelou que o tornozelo do pé esquerdo “está um pouco inchado, mas não está partido” depois de ter batido no roll-bar. Segundo o piloto o acidente foi complicado porque foram diretamente para as árvores e a velocidade era grande: “Foi assustador quando percebi que estávamos a ir diretamente para as árvores. Não foi um momento agradável” disse Lappi revelando depois a causa: “erro de notas, fui demasiado otimista na curva à direita, que só fizemos até meio, depois seguimos em frente. A nota estava errada e entrámos depressa demais “. Não houve grandes ferimentos, mas o carro ficou danificado demais, especialmente o motor, pois foram de frente para as árvores.