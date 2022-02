WRC: Esapekka Lappi de regresso na Suécia | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing vai para o Rali da Suécia na perseguição de um ‘tetra’, depois de ter vencido três das últimas quatro provas do WRC ali realizadas. Jari Matti Latvala venceu em 2017, em 2018 a única vitória da Hyundai por intermédio de Thierry Neuville, Thierry, seguindo-se depois mais dois triunfos da Toyota: Ott Tanak em 2019, Elfyn Evans em 2020.

O rali marca o regresso de Esapekka Lappi à equipa, pela primeira vez desde 2018 com a dupla finlandesa a juntar-se a Elfyn Evans, Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta: “O teste foi bem sucedido”, disse Tom Fowler, braço direito de Jari-Matti Latvala: “Testámos na Finlândia depois do [Rallye] Monte-Carlo e foi a primeira vez que conduzimos o carro híbrido nestas condições de frio, neve e gelo. O teste [na Finlândia] foi OK, não tivemos problemas. Obviamente havia um pouco de trabalho de afinação a fazer, um pouco de adaptação, mas nada de dramático. Estivemos a testar em temperaturas entre 0°C e -10°C, penso que é uma janela representativa para o que vamos trabalhar na próxima semana.

“O teste da Finlândia não foi completamente ideal em termos de condições – tivemos muita neve na Finlândia recentemente e houve muita nesse teste. Não foi o ideal para um teste de desempenho”.

“Já na Suécia testámos quatro dias e tudo correu bem, foi bom ter a Esapekka de volta no carro, fizemos bons progressos”, disse.