WRC: Esapekka Lappi confirmado no Rali da Suécia | AutoSport

No Rali de Monte Carlo a Toyota vai marcar presença com quatro pilotos, Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Takamoto Katsuta, de fora fica Esapekka Lappi, que só no Rali da Suécia, prova seguinte ao Monte Carlo, vai começar o seu programa. Já se sabe que Sébastien Ogier não vai continuar a tempo inteiro no Mundial de Ralis pelo que o finlandês partilhará o terceiro GR Yaris Rally1 com Sébastien Ogier. O programa detalhado dos dois pilotos ainda não é conhecido.