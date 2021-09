WRC: Esapekka Lappi confirmado no Rali da Finlândia com a Toyota | AutoSport

Esapekka Lappi confirmou hoje que vai regressar ao WRC no Rali da Finlândia onde vai pilotar um Toyota Yaris WRC: “Estou muito feliz e grato por regressar à linha de partida de uma prova do Mundial de Ralis, na Finlândia, num Yaris WRC. Faremos o nosso melhor com o Janne (ndr, Ferm, navegador ), escreveu Lappi no seu Facebook.

“É ótimo voltar ao Mundial de Ralis e trabalhar com a Toyota Gazoo Racing. Tivemos ótimos momentos juntos, pelo que parece que estou de volta a casa. Muito obrigado por esta oportunidade, aos meus patrocinadores, ao meu ‘management’ e à equipa. Vemo-nos em Jyväskylä, acrescentou Lappi que correu no WRC em 2020 com a Ford, tendo este ano feito duas provas do WRC2 com um Volkswagen Polo GTI R5, triunfando duas vezes.

Provavelmente, Lappi dividirá em 2022 o terceiro carro oficial com Sébastien Ogier, mas este é um tema que ainda não está definido. A Toyota vai ter cinco carros no Rali da Finlândia: Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta e agora Esapekka Lappi.