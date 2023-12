WRC: Esapekka Lappi começa na Suécia | AutoSport

Em declarações à imprensa do seu país, Esapekka Lappi, que deu início à preparação da Hyundai para a época de 2024, na sua área de testes no centro da Finlândia, o finlandês, que vai partilhar o i20 N Rally1 da Hyundai com o norueguês Andreas Mikkelsen e Dani com Sordo, confirmou que a sua época começa no Rali da Suécia, revelando ainda no seu teste que esteve a “tentar encontrar coisas novas para o carro”, disse.

Andreas Mikkelsen deve fazer equipa com Ott Tänak e Thierry Neuville pela Hyundai no Rali de Monte Carlo. As inscrições fecharam ontem, pelo que depressa se vai saber.