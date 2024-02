WRC: Esapekka Lappi bateu dois recordes de longa data | AutoSport

Esapekka Lappi bateu dois recordes de longa data, tornando-se no piloto que mais tempo teve entre dois triunfos no WRC, bem como o piloto com mais provas entre duas vitórias no Mundial de Ralis. As duas coisas não são as mesmas, pois uma refere-se a tempo, a outra a provas realizadas, e como se sabe o finlandês esteve algum tempo ausente do WRC, mesmo assim bateu o recorde.

A bitola do tempo está agora nos 6 anos e 203 dias, quando estava um pouco abaixo dos seis anos.

No número de ralis entre triunfos, Dani Sordo era o anterior líder da tabela, com 56 ralis, agora é Lappi com 61.

Há nomes importantes nas estatísticas do WRC que estão presentes na tabela, por exemplo Sébastien Loeb, que esperou cinco anos e 178 dias entre o triunfo na Argentina 2013 e a Catalunha 2018 e depois mais três anos e 88 dias até ao Rali de Monte Carlo de 2022.

Stig Blomqvist aparece três vezes na lista, Markku Alen, Bernard Darniche, Kenneth Eriksson, Hannu Mikkola e Timo Salonen, duas, já nos ralis que passaram sem vencer, destacam-se Didier Auriol, Jari-Matti Latvala e Carlos Sainz, três vezes à espera muitos ralis para vencer de novo.

Veja as tabelas.