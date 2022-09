WRC, Esapekka Lappi: “Acho que já fiz o suficiente para um lugar em 2023” | AutoSport

Esapekka Lappi, piloto da Toyota Gazoo Racing sente que já fez o suficiente esta época para justificar uma extensão do contrato para guiar o Toyota GR Yaris Rally1 em 2023.

O finlandês partilha este ano o carro com Sébastien Ogier, e é bem possível que tudo assim se mantenha para o ano, pois o francês já manifestou o seu desejo de participar no Rallye Monte-Carlo, prova que abre a temporada, com a Toyota.

Lappi já fez sete provas, e terminou três vezes no pódio, e estava à beira do quarto antes do seu Yaris ter parado devido a um problema mecânico no Rali da Grécia.

Apesar do seu abandono de sábado, recuperou e ainda obteve um ponto na Power Stage e continua otimista quanto às suas hipóteses de voltar a estar no carro na próxima época: “Nos últimos ralis, penso ter feito tudo o que pude para manter este lugar. Fomos contratados para trazer alguns pontos para a equipa e eu fiz isso, por isso penso que quando se olha para a questão dessa forma, penso que podemos continuar”.

Por muito que Lappi quisesse um lugar a tempo inteiro, ele sabe que não há muitas oportunidades para isso: “Gostaria de fazer mais, mas é assim que as coisas são.

Eu sabia que era assim quando comecei. Posso sentir que o ritmo está a melhorar quando estou a pilotar mais regularmente, mas agora tenho férias e vou perder as próximas [na Nova Zelândia, onde Ogier regressa]”.