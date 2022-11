WRC: Esapekka Lappi a caminho da Hyundai Motorsport | AutoSport

Numa altura em que a saída de Ott Tanak da Hyundai deixou um lugar em aberto na Hyundai Motorsport, Esapekka Lappi é o último nome a ser dado como forte possibilidade para o lugar. Depois de Teemu Suninen ter testado recentemente o Rally1 da Hyundai, é o nome de Lappi que surge como quase certo na Hyundai para 2023, deixando desse modo vago ‘meio lugar’ na Toyota, depois deste ano ter partilhado o terceiro carro com Sébastien Ogier.

O DirtFish assegura que Lappi já não foi ao Japão, porque vai ocupar o lugar deixado vago na Hyundai por Ott Tänak. Andreas Mikkelsen e Kris Meeke estavam a ser cogitados pela equipa de Alzenau, mas pelos vistos a decisão recaiu em Lappi.

Se for confirmado, fica preenchido o lugar de Tanak, e o que o estónio vai fazer será o grande enigma do inverno, ganhando cada vez mais força a possibilidade de ficar um ano sem correr, embora, como se perceba, tenha dois lugares em aberto tanto na Toyota como na M-Sport.

Estes últimos já disseram que é muito difícil conseguirem verba para contratar Tanak e a ida para a Toyota é possível, mas bastante menos provável, porque a equipa agora liderada por Jari-Matti Latvala não terá grandes problemas em preencher a vaga…