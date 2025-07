WRC: Equipas vão poder mudar depósitos sem gastarem joker de homologação

As equipas Rally1 do Campeonato Mundial de Ralis poderão modificar os seus depósitos de combustível para evitar a repetição dos problemas no sistema de combustível que causaram desistências no Rali Acrópole da Grécia. Os carros da Toyota e da M-Sport-Ford foram forçados a desistir com problemas no sistema de combustível, nomeadamente o depósito.

Estes problemas surgiram pouco depois de o WRC ter mudado de fornecedor de combustível para a TotalEnergies em abril, na sequência do colapso da P1 Racing Fuels. Embora a FIA tenha confirmado que não há qualquer problema com o novo combustível, as equipas manifestaram a sua preocupação durante as reuniões com o departamento técnico da FIA.

Para resolver o problema, as equipas Rally1 serão agora autorizadas a alterar os seus depósitos de combustível antes do Rally da Estónia, sem necessidade de utilizar um joker de homologação, apesar de o depósito ser normalmente um componente homologado.