WRC: Equipas Rali de Portugal descobriram o Douro | AutoSport

Kaj Lindström (diretor desportivo da Toyota Gazoo Racing WRT), Richard Millener (diretor de equipa da M-Sport Ford WRT) e Cyril Abiteboul (diretor de equipa da Hyundai Shell Mobis WRT) participaram, hoje, num cruzeiro no Douro, a convite do Vodafone Rally de Portugal e da Sogrape, parceiro da prova. Os responsáveis das principais equipas do Mundial de Ralis experienciaram o incrível cenário da foz, a bordo de um barco Rabelo. A iniciativa pretendeu mostrar ao mundo o património histórico e cultural associado à cidade do Porto e a um dos seus produtos emblemáticos, o Vinho do Porto. Os responsáveis das equipas foram presenteados com uma garrafa Sandeman Porto Tawny 20 Anos.