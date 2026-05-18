WRC: Entre a Tradição e a Inovação – o debate sobre o formato dos ralis

Com a recente confirmação do percurso condensado em 50 horas para o Rali da Estónia, acende-se um debate crucial no Campeonato Mundial de Ralis (WRC): deverão as provas seguir um formato padronizado ou será benéfico introduzir diferenças substanciais em alguns eventos para tornar o campeonato mais diversificado e menos “hermético” na sua estrutura?

Um excelente exemplo desta diversidade foi o recente Rali de Portugal, que este ano apresentou um shakedown à quarta-feira, três troços à quinta-feira, além dos dias habituais de sexta-feira a domingo. Embora nem todos os pilotos partilhem a mesma opinião, há quem defenda que ralis clássicos como Monte Carlo, Safari e Portugal devem preservar as características que os tornaram provas icónicas. Contudo, esses mesmos pilotos também acreditam que várias outras provas poderiam perfeitamente integrar programas mais condensados, permitindo ao campeonato oferecer uma variedade de eventos, uns mais “sprint” e outros mais “endurance”.

Existe, no entanto, um consenso entre os pilotos: evitar provas que provoquem um cansaço extremo na caravana. Este esgotamento não afeta apenas os pilotos, mas também toda a equipa de apoio – mecânicos, engenheiros e restantes elementos das equipas – que os segue incansavelmente.

A visão dos pilotos é clara: em vez de um calendário de 14 provas – o mesmo número registado em 1991, 1992, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2025 (com um máximo de 15 em 2008 e entre 2004 e 2007) – preferem eventos que, ao longo do ano, proporcionem à caravana mais dias de descanso em comparação com o padrão atual.

É fundamental recordar que o WRC, e o desporto automóvel em geral, vai muito além do que o público observa nos fins de semana. Por trás de cada prova, existe um trabalho contínuo e exaustivo, que se estende por todo o ano, desde os testes e a preparação minuciosa até à complexa logística, passando pela desmontagem, análise e reconstrução dos carros após cada evento. Mesmo atividades aparentemente breves, como dois dias de testes, exigem vários dias de esforço intenso por parte de mecânicos, engenheiros e equipas logísticas. Sem horários fixos, com inúmeras horas extra e longos períodos longe de casa, estes profissionais vivem num ritmo permanente, impulsionados pela dedicação e pela paixão. O desporto automóvel não é um trabalho ocasional: é uma exigência diária, 365 dias por ano.

Tudo isto confere uma relevância acrescida ao debate sobre a estrutura das provas do WRC, especialmente com a iminente entrada de um novo Promotor. Este novo agente ambiciona expandir o WRC para além das classificativas, transformando cada rali num verdadeiro “festival” capaz de atrair mais público e prolongar a experiência dos fãs. A ideia passa por combinar hospitalidade premium, atividades para famílias, promoção da cultura local, ativações de marcas e momentos de entretenimento, como concertos e zonas de restauração.

Desta forma, o parque de assistência deixaria de ser meramente um centro operacional para se afirmar como um espaço vibrante, mais rentável, inclusivo e apelativo, aproximando o rali de novos públicos e reforçando o seu impacto mediático, turístico e social.

Sabem quem já está a fazer isto em Portugal? André Lavadinho, Diretor Geral Rally Series, que resume com isto: “Os ralis sempre foram incríveis na sua essência competitiva. O que fizemos foi completar o puzzle: criar uma forma de aproximar os fãs, as marcas e as pessoas, sem alterar aquilo que torna o ralis únicos.”