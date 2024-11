WRC, Enni Mälkönen: “a decisão de Sami Pajari foi para mim uma surpresa”

Enni Mälkönen é navegador desde 2012 e estava ao lado de Sami Pajari desde 2021, quando ainda corriam de Ford Fiesta Rally4, no ERC Junior, começaram a correr no WRC3 me 2022 com o Ford Fiesta Rally3, estrearam-se com um Skoda Fabia Rally2 evo nesse ano na Sardenha, logo após terem vencido o WRC no Rali de Portugal, correram com o novo Fabia em 2023 no WRC2, venceram uma prova e este ano foram campeões do WRC2, fazendo três provas com o Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid.

Enni Mälkönen revelou em entrevista que sonhava ser campeã do WRC, mas Sami Pajari, provavelmente em conjunto com a Toyota, decidiram que seria melhor o jovem finlandês ter um navegador diferente.

As razões não são públicas, mas, provavelmente, Pajari precisa de um navegador mais experiente ao lado:”Como sabem, não vou continuar a trabalhar como copiloto do Sami. O Sami e eu tivemos grandes sonhos juntos, trabalhámos arduamente e alcançámo-los. A decisão do Sami de fazer uma mudança surpreendeu-me e estou compreensivelmente muito triste com isso”, escreveu Mälkönen no seu Instagram. “Esta não era a decisão que eu queria. E para clarificar: É claro que eu já sabia da decisão de Sami antes do Rali do Japão”, acrescentou, esperando agora que se abra outra porta nos ralis: “Sempre dei o meu melhor e juntos alcançámos grandes feitos: nove vitórias, 14 pódios e o campeonato WRC2. Dediquei mais de dez anos da minha vida aos ralis e espero e acredito que a minha viagem em direção ao topo continua. Quando uma porta se fecha, abre-se outra”, escreveu Mälkönen.