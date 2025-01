WRC em números: campeões, marcas e recordes que definem o Mundial de Ralis

Mundial de Ralis: tudo o que os números revelam sobre as estatísticas do WRC

Com o WRC 2025 prestes a arrancar, aqui fica uma resenha de estatísticas que ajudam melhor a perceber os atuais concorrentes, pilotos e equipas, do Mundial de Ralis, quanto aos Campeões, Provas no WRC, Vitórias no WRC/Pilotos,

Segundos lugares, Pódios, Vitórias no WRC/Marcas, Pódios, Vitórias seguidas de marcas, mais vitórias numa só época no passado recente, vitórias no mesmo rali, vitórias com pódio da mesma marca, Vitórias Top-4, piloto que mais venceu com a marca na última década e finalmente, provas no WRC.