WRC, Elliott Edmondson: “estou sem palavras, para ser sincero, é uma sensação fantástica…”

Elliott Edmondson é um navegador britânico com uma carreira no Mundial de Rali, ativa desde 2013 e de forma mais consistente a partir de 2015. Ao longo da sua trajetória, Edmondson co-pilotou para várias equipas, incluindo M-Sport Ford WRT, Toksport WRT, Hyundai Motorsport e Printsport. Ele é mais conhecido pela sua parceria com Oliver Solberg, com quem tem competido no WRC, tendo agora alcançado a sua primeira vitória no WRC: “Para ser sincero, é um pouco difícil de explicar este sentimento. Quero dizer, durante todo o fim de semana, sabíamos que isso era uma possibilidade, mas tentámos não pensar muito nisso, obviamente, e só realmente acreditámos quando cruzámos a linha de chegada. Que realmente podíamos vencer e conseguimos! Então, sim, é uma mistura de todos os tipos de emoções que vocês podem imaginar, para ser sincero, acho que este é o meu septuagésimo rali do WRC. Eu gostaria de nem saber, e descobri isso hoje, demorou muito tempo, mas estou aqui, é isso. E estou sem palavras, para ser sincero, é uma sensação fantástica…»