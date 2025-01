WRC, Elfyn Evans: “um ‘Monte’ típico, mais extremo do que nos últimos anos”

Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram um bom rali, sempre com um ritmo que lhes permitiu andar perto da frente, nunca arriscaram demasiado, num dos Rali de Monte Carlo mais difíceis dos últimos anos, e terminou no pódio, cotando-se também como o piloto que mais pontuou entre todos os que disputam todo o campeonato. No sábado, andou numa roda-viva, segundo, terceiro, segundo outra vez, e no dia decisivo, esteve perto de perder o segundo lugar, ao levar quatro pneus com pregos e dois pneus slicks supermacios, mas essa acabou por ser a abordagem certa e com isso começou o ano com um segundo lugar, o que só tinha anteriormente conseguido em 2021: “Este foi um Rallye Monte-Carlo típico, um pouco mais extremo do que nos últimos anos e foi um fim de semana verdadeiramente desafiante. Estou muito contente por estar aqui no final com um bom número de pontos. O último dia começou com condições muito complicadas, fizemos uma alteração no último momento para usar quatro pneus com pregos e não tinha a certeza se era a decisão certa. No final, parece que não havia muita diferença entre as duas escolhas e tivemos uma Power Stage bastante emocionante até ao fim: tivemos um momento difícil a algumas curvas do fim, mas felizmente conseguimos safar-nos.”