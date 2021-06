WRC, Elfyn Evans: Toyota ou M-Sport: decisão não será fácil | AutoSport

Elfyn Evans diz que ainda é cedo para olhar para a questão do seu próximo contrato, mas confessa-se feliz na Toyota. O galês termina o vínculo à Toyota no final deste ano os responsáveis da equipa nipónica não escondem que o querem manter, mas como sempre acontece nestes casos, sabendo-se que há mais ‘players’ no mercado, é tempo de fazer “render o peixe”, e é isso que Evans está a fazer. Para já não define um timing para tomar a decisão, e certo que tem, ou terá, propostas da Toyota e da M-Sport, a equipa inglesa também já o assumiu, e por isso resta aguardar.

Com Thierry Neuville e Ott Tanak, a prolongar os seus vínculos à Hyundai, seria uma surpresa que Evans fosse para Alzenau, a decisão deve recair entre as duas restantes equipas: “Não tenho um timing específico, mas não espero que se arraste até dezembro. Talvez depois da Sardenha e Rally Safari possa pensar um pouco no assunto”, disse o piloto que está feliz na Toyota, mas sabe que com novos regulamentos, tudo pode mudar: “Estou contente onde estou, e a equipa está a trabalhar bem, mas o que vou fazer é uma pergunta que terei de fazer a mim próprio”.

Basicamente, terá que ponderar entre o valor que estão dispostos a pagar-lhe e o que acredita que irá ser a competitividade das equipas. Num caso destes um piloto pode aceitar ganhar menos, se tiver mais potencial para o futuro. Certo é que não será uma decisão fácil.