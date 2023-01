WRC, Elfyn Evans: “Sinto que estamos num lugar melhor para ir à luta” | AutoSport

Elfyn Evans teve uma época de 2022 muito abaixo do que se esperava, não se entendeu bem com os Rally1, mas talvez tenha sido, ou seja, apenas uma questão de tempo, pois o que fez em 2020 e 2021, em que levou a decisão do título até à última, frente a Sébastien Ogier, não é para qualquer um. É um piloto de topo, mas não é um sobredotado. Alcançou quatro pódios em 2022, este ano tem forçosamente que fazer mais e melhor.

Alterar o estilo de pilotagem, o que teve de fazer em 2022, não é fácil, e a este nível, com tantos bons adversários, ainda menos, por isso, temos que esperar para ver ‘que’ Elfyn Evans teremos em 2023. Consistente já era há muito, em 2021 e 22 subiu um degrau na rapidez e em condições normais tê-lo-emos a lutar por triunfos, se não sempre, muitas vezes: “A época baixa do WRC é sempre bastante curta, mas foi bom fazer uma pequena pausa e agora sinto-me pronto para entrar na nova época.

O ano passado ficou aquém das minhas próprias expectativas, em termos pessoais, mas conseguimos fazer alguns progressos e espero ser capaz de obter melhores resultados esta época. A equipa está sempre a trabalhar para fazer evoluir o carro, e doze meses na era do Rally1, agora compreendemos muito melhor as coisas.

Sinto que estamos num lugar melhor para ir à luta, e lutar pelo título continua a ser o meu objectivo. O Rallye Monte-Carlo é um evento clássico e um evento que todos querem vencer. É sempre um grande desafio, especialmente com as condições mutantes, mas é um desafio de que gosto e espero que possamos começar o ano com um resultado positivo”.