WRC, Elfyn Evans: “se houver pó que seja para os rapazes mais atrás, mas com este vento…” | AutoSport

Elfyn Evans venceu o Rali da Croácia e com isso lidera o campeonato ex-aequo com Sébastien Ogier, o que significa que no Rali de Portugal é o primeiro piloto na estrada, o que é um forte óbice numa prova como a portuguesa. Só há duas boas soluções a seu favor, a (inesperada) chuva ou…muito pó: “neste momento não sabemos as circunstâncias do evento, normalmente apontamos mais para cima, mas se ninguém tiver problemas, top 4 não é mau, mas vai tudo depender muito das circunstâncias. Temos muito para limpar nos troços de 6ª Feira”, disse. Perguntámos-lhe se vai haver muito pó: “se houver que seja para os rapazes mais atrás, mas com este vento não sei…” disse Evans que sabendo das dificuldades, vai tentar trazer o melhor resultado possível: “é muito cedo para pensar no campeonato, temos que nos concentrar em fazer o melhor trabalho possível, é muito cedo para pensar em assegurar pontos de forma conservadora. É sempre a mesma coisa, abrir a estrada nos ralis de terra, temos que fazer o melhor possível, tentar sair de sexta feira numa posição sólida, de maneira a que possa lutar por mais no sábado e domingo”, disse.