WRC: Elfyn Evans recupera liderança do Mundial, Toyota reforça (muito) a vantagem

Elfyn Evans saiu do Rali das Canárias de novo na liderança do Campeonato do Mundo de Ralis, depois de terminar a prova no segundo lugar e somar pontos decisivos na Power Stage e no Super Domingo. O piloto britânico da Toyota, navegado por Scott Martin, totaliza agora 101 pontos, mais dois do que o colega de equipa Takamoto Katsuta, no fecho da quinta ronda da temporada de 2026.

Embora a vitória nas Canárias tenha pertencido a Sébastien Ogier, foi Evans quem mais capitalizou nas contas do campeonato. O galês manteve-se na luta pelos lugares cimeiros durante todo o fim de semana, venceu três especiais no sábado em condições meteorológicas variáveis e confirmou o bom desempenho no domingo, ao ser o mais rápido na Power Stage, com 2,7 segundos de vantagem, e ao vencer também a classificação de Super Domingo por dois segundos.

Evans ganha terreno num fim de semana decisivo

O segundo lugar absoluto, aliado ao desempenho na fase final do rali, permitiu a Evans ultrapassar Katsuta, que chegara a Gran Canaria pela primeira vez como líder do Mundial. O japonês melhorou o ritmo ao longo da prova e concluiu o rali na quarta posição, a apenas 10,4 segundos de Sami Pajari, mas perdeu a dianteira do campeonato e segue agora com 99 pontos.

Pajari manteve igualmente a consistência que tem marcado o início da sua temporada e garantiu o quarto pódio consecutivo, ao terminar em terceiro. O finlandês subiu ao terceiro lugar do campeonato, com 72 pontos, consolidando-se como uma das figuras mais regulares desta fase inicial do WRC.

Toyota domina entre construtores

Além da reconfiguração na luta pelo título de pilotos, o Rally Islas Canarias reforçou a supremacia da Toyota na classificação de construtores. A equipa somou 59 dos 60 pontos disponíveis e aumentou para 98 pontos a vantagem sobre a Hyundai, passando a totalizar 265 pontos contra 167 da formação sul-coreana.

A Toyota Gazoo Racing WRT2 segue no terceiro lugar, com 75 pontos, enquanto a M-Sport Ford ocupa a quarta posição, com 63. O resultado obtido nas Canárias representou ainda o terceiro bloqueio total do pódio da Toyota em cinco provas esta temporada e permitiu à marca ultrapassar a barreira dos 300 pódios no Mundial, fixando o novo total em 302.

Top 10 do Mundial após cinco rondas

A classificação de pilotos mantém-se apertada no topo, com Evans e Katsuta separados por apenas dois pontos. Pajari é terceiro, a 29 pontos da liderança, enquanto Oliver Solberg, apesar do desfecho inglório nas Canárias, permanece quarto com 68 pontos. Adrien Fourmaux é quinto com 59, imediatamente à frente de Ogier, que soma 58.

Thierry Neuville ocupa o sétimo posto com 35 pontos, seguido de Esapekka Lappi, com 21. Yohan Rossel e Léo Rossel fecham o top 10 com 20 e 18 pontos, respectivamente.

Com o campeonato a regressar agora à terra, no Rali de Portugal, a luta pelo título entra numa nova fase, ainda marcada pelo domínio colectivo da Toyota, mas com diferenças curtas entre os principais candidatos.