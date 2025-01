WRC, Elfyn Evans quatro vezes vice-campeão: será desta?

Elfyn Evans e Scott Martin, os vice-campeões de 2024, voltam para tentar fazer o que não conseguiram nas quatro vezes que foram vice-campeões. Subir um degrau. Podemos dar como exemplo, Thierry Neuville, que demorou uma década para lá chegar, mas conseguiu. É claro que Evans não é o melhor piloto do plantel, mas também Neuville não era e conseguiu-o mas ficou claro que a sua passagem para os híbridos não o beneficiou e, talvez com carros convencionais as coisas mudem um pouco para o seu lado porque, na verdade, sem ser um super piloto, tem tudo uma carreira com mérito. Falha pouco, mas também não tem o ‘bocadinho assim’. O regresso de Kalle Rovanpera a tempo inteiro também não o ajuda, mas vamos ver: “No início de uma nova época, o objetivo é, como sempre, dar o nosso melhor para vencer. Temos uma equipa forte para 2025 e, na minha perspetiva, o objetivo continua a ser lutar pelas vitórias nos ralis e pelos títulos do campeonato.

Com a introdução de um novo fornecedor de pneus e algumas alterações aos regulamentos técnicos, haverá alguma adaptação e aprendizagem a fazer em todas as superfícies, mas é o mesmo para todos e só precisamos de fazer o melhor trabalho possível para estarmos o mais preparados possível.

O Rallye Monte-Carlo é o evento com a maior escolha de pneus disponíveis e, com os testes limitados permitidos, não é possível experimentar os pneus em todas as condições diferentes. É sempre um rali extremamente exigente e a adaptação às condições e a tomada de decisões corretas no momento certo serão mais importantes do que nunca.”