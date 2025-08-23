WRC, Elfyn Evans: “Pode não ser fácil defender a liderança”

Elfyn Evans segue para o Paraguai na liderança do campeonato com 176 pontos, contra 173 de Kalle Ronvanpera, 163 de Sebastien Ogier, que tem os mesmo pontos de Ott Tanak.

O piloto britânico sabe que vai ter mais um rali duro pela frente, com a missão de perder o menos tempo possível no primeiro dia, onde terá de abrir a estrada. Evans reconheceu que não será fácil manter a liderança do WRC.

“Depois do Rally da Finlândia, voltamos à liderança do campeonato de pilotos, mas o pelotão está incrivelmente próximo, por isso podemos esperar uma grande luta até ao final da temporada. Estamos a caminho de outro rally em terra no Paraguai, por isso, pode não ser fácil defender essa liderança quando precisamos de abrir a estrada, mas, como sempre, vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado.

É sempre um grande desafio preparar-se para um novo rali, especialmente quando é fora da Europa e não podemos testar lá antes. Teremos de esperar pelo reconhecimento para ver realmente como são os troços, as condições, e tentar adaptar o carro da melhor forma possível”.