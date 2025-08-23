WRC, Elfyn Evans: “Pode não ser fácil defender a liderança”
Elfyn Evans segue para o Paraguai na liderança do campeonato com 176 pontos, contra 173 de Kalle Ronvanpera, 163 de Sebastien Ogier, que tem os mesmo pontos de Ott Tanak.
O piloto britânico sabe que vai ter mais um rali duro pela frente, com a missão de perder o menos tempo possível no primeiro dia, onde terá de abrir a estrada. Evans reconheceu que não será fácil manter a liderança do WRC.
“Depois do Rally da Finlândia, voltamos à liderança do campeonato de pilotos, mas o pelotão está incrivelmente próximo, por isso podemos esperar uma grande luta até ao final da temporada. Estamos a caminho de outro rally em terra no Paraguai, por isso, pode não ser fácil defender essa liderança quando precisamos de abrir a estrada, mas, como sempre, vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado.
É sempre um grande desafio preparar-se para um novo rali, especialmente quando é fora da Europa e não podemos testar lá antes. Teremos de esperar pelo reconhecimento para ver realmente como são os troços, as condições, e tentar adaptar o carro da melhor forma possível”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI