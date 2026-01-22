WRC, Elfyn Evans: hora de arriscar tudo pelo trono do WRC

Após perder o título mundial de 2025 por apenas quatro pontos — uma “grande desilusão” que ainda ecoa —, Elfyn Evans entra na temporada de 2026 com um novo mantra: elevar a fasquia do risco.

Aos 37 anos e na sua sétima temporada consecutiva com a Toyota Gazoo Racing, o piloto galês, descrito pelo nove vezes campeão Sébastien Ogier como um “grande desafiador”, tenta finalmente conquistar a coroa que tem escapado. Com a rapidez comprovada e o domínio total do GR Yaris Rally1, Evans enfrenta o desafio de equilibrar o seu habitual estilo calculista com a audácia necessária para bater tanto a lenda Ogier quanto a nova guarda representada por Pajari e Solberg.

Elfyn Evans embarca na sua sétima temporada consecutiva com a TGR-WRT, novamente com o copiloto Scott Martin ao lado. Vice-campeões do ano passado, subiram ao pódio quatro vezes no Rallye Monte-Carlo durante o tempo que passaram com a equipa, incluindo o segundo lugar em 2025.

Aos 37 anos, o galês é um dos pilares da atual era do WRC, tendo iniciado a sua carreira no mundial no Rali de Gales em 2007. Antes de se juntar à Toyota em 2020, Evans competiu pela equipa M-Sport entre 2013 e 2019.

No seu currículo contam-se 158 ralis, oito vitórias, 45 pódios, com Evans a chegar à temporada de 2026 com um sentimento de desforra. No ano passado perdeu o título mundial por apenas quatro pontos, o que descreveu como uma “grande desilusão”.

É claramente um dos favoritos à coroa mundial, um troféu que “já tocou com os dedos, mas ainda não conseguiu usar”, e nesta temporada tem uma grande oportunidade de finalmente triunfar. Tem rapidez suficiente para o fazer, e sabe agora que tem de arriscar um pouco mais em determinadas alturas. Em 2025, foi quase sempre calculista, mas em 2026, deve elevar a fasquia do risco. Onde isso o leva fica por ver. Há grandes pilotos que nunca foram campeões, e Evans é um deles.

O Toyota GR Yaris Rally1 já não tem segredos para si, tal como Sébastien Ogier, seu colega de equipa e eneacampeão, já disse, Evans é um “grande, grande desafiador” que o obriga a ir sempre ao limite.

O que Evans tem também de fazer, mais do que olhar para Ogier, é suplantar mais vezes do que as que for batido pelos pilotos mais jovens da equipa, como Sami Pajari e Oliver Solberg.

Se tivessemos que colocar Evans numa lista de favoritos ao título, estaria no topo, ao lado de Ogier. quanto a neuville, depende como estiver a Hyundai este ano.

Para Elfyn Evans: “estou ansioso pela nova temporada e espero poder lutar pela liderança. Tenho a certeza de que será um ano competitivo e teremos de dar o nosso melhor. Há bastante continuidade em termos de carro e pneus e, embora tenhamos terminado a última temporada em uma posição bastante boa, a equipe está sempre a trabalhar para encontrar melhorias e aquele desempenho a mais que nós, pilotos, sempre procuramos.

O Rallye Monte-Carlo é sempre um pouco desconhecido, no sentido de que não é possível saber com antecedência quais condições se enfrentará. É um enorme desafio e tudo se resume a adaptar-se da melhor forma possível durante o evento.”