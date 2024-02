WRC, Elfyn Evans: “Guiar na neve e gelo é único e faz do Rali da Suécia um evento muito específico” | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin parte para a segunda prova do ano a arrancar do segundo lugar na estrada, pelo que, dependendo de como estiverem os troços, têm pela frente uma luta difícil, que certamente os dois Hyundai de Thierry Neuville e Ott Tanak lhe vão colocar. Para além disso, o regresso de Kalle Rovanpera, com uma boa posição na estrada, em teoria, será outro fator: “Conduzir na neve e no gelo é algo único e faz do Rali da Suécia um evento muito específico. No passado, tive bons desempenhos nesta prova e temos estado a trabalhar para tentar melhorar as minhas sensações com o carro desde o evento do ano passado. A nossa corrida pré-evento na Finlândia foi muito útil para obter algum tempo na neve antes da Suécia: deu-nos a oportunidade de experimentar algumas coisas e penso que conseguimos dar alguns bons passos. As condições podem variar bastante durante o rali, com a terra a aparecer na segunda passagem nos troços, e isso é algo que é fundamental. Começar em segundo na estrada com pilotos rápidos atrás não vai ser fácil, mas vamos dar o nosso melhor como sempre e tentar tirar o máximo partido do fim de semana.”