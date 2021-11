WRC, Elfyn Evans: “Foi um ano bom, mas estou dececionado…” | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) tiveram que se contentar com o segundo lugar no rali e segundo no campeonato. O homem do Toyota Yaris WRC esteve muito bem durante toda a temporada e pode estar orgulhoso do seu desempenho: “Tem sido um ano bastante bom, não posso deixar de me sentir um pouco dececionado neste momento. Penso sempre nos ralis em que poderia ter feito melhor, mas tenho de agradecer muito a esta equipa e também fazer uma menção especial ao Kalle (Rovanpera) que ‘sacrificou’ o seu fim-de-semana para que eu e o Seb pudéssemos lutar à vontade”.