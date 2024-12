WRC: Elfyn Evans focado em melhorar nos ralis de terra

Elfyn Evans está concentrado em melhorar o seu desempenho nos ralis de terra em 2025 para aumentar as suas hipóteses de conquistar o seu primeiro título no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). O piloto da Toyota terminou como vice-campeão do WRC pela quarta vez em 2024, uma época marcada por momentos fortes, mas também por desafios significativos em provas de terra. Apesar de emergir como candidato ao título contra Thierry Neuville, da Hyundai, a campanha de Evans vacilou devido a dificuldades em Portugal e na Sardenha, seguidas de um abandono na Grécia e de um acidente na Finlândia.

Refletindo sobre a época, Evans admitiu que o seu desempenho nas provas de terra foi um ponto fraco importante, que está determinado a resolver. Ele observou que, embora tenha havido momentos em que foi o carro mais rápido, também houve momentos em que foi o mais lento, destacando a inconsistência como um problema a resolver. No entanto, ele terminou a temporada com uma nota positiva, vencendo a final no Japão para garantir o segundo lugar na classificação.

“Em alguns momentos [este ano] fomos claramente os mais rápidos, mas também houve momentos em que fomos o carro mais lento do Rally1, o que nos obriga a analisar a fundo essa questão. Não faz muito sentido”, disse Evans ao Motorsport.com. “Houve, sem dúvida, alguns desafios e não foi bem o desempenho geral que se pretende, mas, mesmo assim, houve alguns momentos fortes.

Na verdade, acho que faltou alguma coisa, especialmente nos ralis de terra mais duros, e esse foi o maior calcanhar de Aquiles, por isso esse lado do trabalho precisa de melhorar bastante. Esse será o principal objetivo para o próximo ano.

“Não foi uma grande época desse lado e diria que não tenho tido a sensação que tive em anos anteriores em termos de sentir-me feliz ao volante. Ainda há algumas coisas para resolver, mas penso que o final da época foi bastante positivo, depois de dois ralis difíceis, na Finlândia e na Grécia. Tudo deve correr bem para o próximo ano”.

Evans também enfrentou pressão extra em 2024 como um dos dois pilotos da Toyota a tempo inteiro, ao lado de Takamoto Katsuta, enquanto Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier participaram a tempo parcial. Para 2025, a Toyota vai aumentar para quatro pilotos a tempo inteiro, com Rovanperä a regressar para uma campanha completa e o campeão do WRC2, Sami Pajari, a juntar-se à equipa. Evans congratulou-se com o reforço do alinhamento, salientando que poderia aliviar alguma da pressão e reforçar a competitividade global da equipa. Apesar disso, o seu foco continua a ser a obtenção dos seus melhores resultados para benefício próprio e da equipa.