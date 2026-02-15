WRC, Elfyn Evans: “fim de semana fantástico para nós e para a equipa”

A Toyota Gazoo Racing assegurou o pódio completo pela segunda ronda consecutiva do Mundial de Ralis de 2026, com Elfyn Evans a triunfar no Rali da Suécia, liderando um histórico 1-2-3-4. Após o 1-2-3 no Monte Carlo há um mês, é a primeira vez desde a Citroën em 2010 — e a Audi em 1984 nos dois primeiros eventos da época — que um construtor monopoliza o pódio em rondas consecutivas.

Evans e Scott Martin somaram a segunda vitória consecutiva na única prova de inverno do WRC e a terceira no total, igualando Sébastien Ogier, Kenneth Eriksson e Tommi Mäkinen como os pilotos não nórdicos mais bem-sucedidos na Suécia. O galês superou Takamoto Katsuta numa batalha intensa até ao último dia, cedendo a liderança na sexta-feira devido a condições de neve na sua posição de segundo na estrada, mas retomando-a no sábado com 13,3 segundos de margem para o derradeiro dia.

No Super Domingo, Evans e Katsuta venceram uma especial cada na dupla passagem por Västervik, mas Evans geriu na Power Stage final (5:56.1), selando o triunfo à geral por 14,3 segundos. Segundo na Power Stage (a 0,1s do melhor tempo de Neuville) e vencedor do Super Domingo por 1 segundo sobre Katsuta, Evans somou 34 pontos e assumiu a liderança do campeonato: “Foi um fim de semana fantástico para nós e para a equipa. O carro esteve incrível, obrigado a todos. É um prazer enorme pilotar nestas especiais rápidas em condições de inverno perfeitas. Não tínhamos uma margem grande no último dia, com tantos pontos em jogo aos domingos, mas estamos muito satisfeitos”, declarou Evans (carro 33).