WRC: Elfyn Evans envolvido em grande acidente

Elfyn Evans esteve juntamente com outros pilotos do WRC a preparar a próxima ronda do Campeonato Mundial de Ralis na Estónia. O piloto da Toyota Gazoo Racing não conseguiu terminar devido a um aparatoso acidente, mas que não teve consequências para piloto e co-piloto.

No South Estonia Rally, Evans capotou na quinta especial, quando estava no quarto lugar, atrás de Sebastian Ogier. Ao dirtfish.com Evans explicou: “Entrei cedo na curva, vi relva, tenta aproveitar aquela linha, mas talvez tenha posto apenas uma roda fora, quando cortei. Havia ali um cepo escondido”.

“Quando se vai a uma velocidade daquelas não há muito que se possa fazer. Fomos parar às arvores em quinta ou sexta velocidade, não me lembro, mas iamos rápido”.

Sem qualquer lesão para Evans ou Scott Martin, o piloto elogia a segurança dos carros no WRC: “Sabíamos que estes carros eram seguros, mas um acidente como estes confirma ainda mais. Os danos são apenas cosméticos, mas a estrutura de segurança está perfeita”.

No final, o evento teve como vencedor Ott Tänak e Martin Järveoja (Hyundai i20 WRC). Segunda posição para Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) e o pódio foi completo por Sebastien Ogier e Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC).