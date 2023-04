WRC, Elfyn Evans: “é uma sensação de alívio depois de tanto tempo sem ganhar” | AutoSport

Elfyn Evans e Scott Martin voltaram ao topo do pódio com a Toyota, ao vencerem o Rally da Croácia. Juntamente com os seus companheiros de pódio, Evans e Martin dedicaram o resultado ao seu amigo Craig Breen, que perdeu tragicamente a sua vida na preparação para o evento. Martin foi anteriormente navegador de Breen entre 2014 e 2018, reclamando juntos os seus primeiros pódios do WRC.

Uma pilotagem bem gerida permitiu a Evans e Martin reclamar a sua quinta vitória com a Toyota e a sua primeira desde o Rali da Finlândia de 2021.

Depois de assegurarem a liderança no sábado de manhã, foram aumentando a sua vantagem e terminaram o rali com uma boa vantagem: “Sinto emoções bastante mistas. Não sei realmente o que sentir para ser totalmente honesto. Numa vertente desportiva é claro que é uma sensação de alívio ter estado bastante tempo sem ganhar e estar perto algumas vezes, mas não o ter feito acontecer. Foi muito positivo desse ponto de vista.

Mas obviamente o lado negativo é que nos lembramos de tudo o que se passou na semana passada e obviamente que voltamos a encarar a dura realidade agora”, começou por dizer Evans, que falou depois da sua prova: “estou moderadamente satisfeito. Para ser honesto, começámos muito atrás na estrada, sabíamos que na sexta-feira, talvez tivéssemos um trabalho difícil com a quantidade de sujidade nas estradas mas, felizmente para nós, outros tiveram problemas muito cedo, o que nos deu uma oportunidade de lutar pela vitória, obviamente. Infelizmente o Thierry [Neuville] saiu no sábado de manhã e a partir daí não posso dizer que tenha tido um grande ritmo, penso que definitivamente houve alturas em que deveria ter sido mais rápido, mas depois penso que também faz parte deste rali, ficar fora de problemas e manter o carro na estrada e evitar os furos o melhor possível.

Obviamente que também é preciso um pouco de sorte, mas tudo esteve do nosso lado este fim-de-semana”, disse confirmando depois que não arriscou na Power Stage: “Tivemos esta discussão um pouco antes de entrarmos.

Obviamente que o objetivo era sempre o de ganhar pontos, mas eu queria esta vitória por razões óbvias, uma vez que não a tínhamos há algum tempo e eu não estava realmente preparado para arriscar tudo num troço como este para ganhar pontos extra, por isso, sendo justo, apenas tínhamos de passar. Conduzimos em segurança e foi isso que decidimos fazer”, disse.