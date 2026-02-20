WRC, Elfyn Evans e o segredo da 3ª vitória na Suécia: disciplina e gestão de pneus

Elfyn Evans atribuiu a eficiência e a disciplina, mais do que qualquer momento de espetacularidade, como fatores decisivos para alcançar a sua terceira vitória no Rali da Suécia. O galês conduziu a Toyota a um histórico 1-2-3-4 e subiu ao topo da classificação de pilotos, consolidando o estatuto de especialista em neve entre os não escandinavos.

Gestão de pneus decisiva no gelo e terra

Evans destacou que o sucesso começou na forma como geriu os pneus Hankook de pregos ao longo de todo o rali, num cenário de frio extremo e condições delicadas. Com temperaturas abaixo dos -20 °C, bancos de neve mais finos e zonas de terra exposta a ‘castigar’ os pregos, o britânico sublinhou a importância de conduzir de forma eficiente, mantendo o carro o mais direito possível à saída de curva para reduzir cargas laterais sobre o pneu.

Embora tenha assumido definitivamente o controlo da prova no sábado de manhã, após um erro de Oliver Solberg que resultou em danos num pneu, Evans apontou a sexta-feira como momento-chave, ao impor ritmo forte desde o início apesar de partir em segunda posição na estrada.

Com a liderança do campeonato garantida, Evans terá agora de abrir a estrada no Safari Rally Kenya, já no próximo mês, um cenário que encara com cauteloso otimismo. O piloto recorda as melhorias recentes em terra, nomeadamente em provas no Médio Oriente, e admite que a possível chuva no Quénia pode até jogar a seu favor na limpeza das especiais.