WRC: Elfyn Evans é o primeiro líder do Rali da Suécia

Elfyn Evans venceu o troço de abertura do Rali da Suécia realizado no início da noite de quinta-feira. O galês, co-pilotado por Scott Martin, venceu a especial de Umeå Sprint – uma prova de alta velocidade sob as luzes a poucos minutos do parque de assistência do rali – por apenas meio segundo. O companheiro de equipa da Toyota, Kalle Rovanperä, e Ott Tänak, da Hyundai, não se conseguiram separar, registando tempos idênticos e partilhando o segundo lugar.

Evans, que conquistou a vitória no Rally da Suécia em 2020, chega a Umeå em segundo lugar na classificação do campeonato. Com a ausência do vencedor de Monte-Carlo, Sébastien Ogier, terá de enfrentar o desafio de ser o primeiro na estrada durante a extenuante etapa de 124 km de sexta-feira: “Foi bastante bom”, disse Evans. “Obviamente, [julgar] os pontos de travagem é difícil no escuro, mas correu tudo bem.”

Adrien Fourmaux continuou a sua forte forma depois de um pódio de estreia na Hyundai no mês passado, terminando em quarto lugar a apenas 1,2 segundos de distância. O francês testou os limites logo no início, embatendo num banco de neve, mas ainda assim terminou com 2,5 segundos de vantagem sobre o seu quinto companheiro de equipa, o atual campeão Thierry Neuville, que admitiu que tinha sido demasiado cauteloso e também assinalou um problema persistente com o intercomunicador.

“Sempre que faço esta especial, estou sempre no limite com a travagem – mas desta vez, fui precoce em todo o lado”, sorriu. “Tivemos um problema com o intercomunicador esta manhã no shakedown e ainda lá está.”

Takamoto Katsuta, da Toyota, ficou em sexto, 1,7 segundos atrás de Neuville e apenas 0,2 segundos à frente do Toyota similar de Sami Pajari. O trio Puma Rally1 da M-Sport Ford completou a tabela classificativa, com o irlandês Josh McErlean em oitavo, seguido de Grégoire Munster e Mārtiņš Sesks.