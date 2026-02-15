WRC: Elfyn Evans é o novo líder do campeonato… que só ‘dá’ Toyota
Ao somar quase o máximo de pontos Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) é o novo líder do WRC 2026. O galês soma agora 60 pontos, mais treze que Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) com Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro com 30.
Depois de um Rali de Monte-Carlo cauteloso, Evans mostrou que o Toyota GR Yaris Rally1 está “colado” ao gelo.
O galês geriu a pressão de Katsuta e realizou uma prova quase perfeita poucas vezes permitindo qualquer recuperação do japonês, e quando sucedeu, respondeu logo a seguir.
A Hyundai ‘conseguiu’ ainda somar menos pontos que em Monte Carlo, enquanto a Toyota somou apenas menos um e com isso a equipa japonesa já tem um enorme avanço e ainda agora o campeonato começou.
Mau sinal para a Hyundai! Esperava-se que este ano pudesse dar mais luta, mas para já, está tudo igual a 2025.
Dois ralis, duas vitórias dos Toyota, 1-2-3 em Monte Carlo, 1-2-3-4 na Suécia. O quatro pilotos com mais troços ganhos são da Toyota, só os Toyota lideraram ralis até aqui. A segunda equipa da Toyota, tem mais ponto que a M-Sport-Ford.
[email protected]
15 Fevereiro, 2026 at 18:28
Parabéns Evans!!
Ganhou na Suécia o ano passado… por isso vitória hoje não é surpreendente.
Sendo um rali “especializado”, vamos ainda ver se este é (finalmente) o ano dele…