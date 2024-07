WRC, Elfyn Evans: “É o domingo que nos tem prejudicado…”

Elfyn Evans admite que o seu problema este ano têm sido os domingos. Sem que esteja a deslumbrar no ‘resto’ dos ralis, está a fazer o suficiente para se manter nas lutas da frente do campeonato, mas nem tanto nas lutas na frente de cada rali.

Entre os três homens da frente, Thierry Neuville, Ott tanak e ele próprio, Elfyn Evans é o único que ainda não venceu qualquer rali, mas tem sido o mais regular, pois enquanto os pilotos da Hyundai já tiveram provas fora do top 10 ou não classificados, o galês não, mas quando somados os pontos do super domingo e da PowerStage, Tanak soma 76, Neuville, 69 e Evans apenas 46.

Ou seja, Evans não está a tirar o devido partido dos pontos de domingo, onde perde 30 pontos para o Tanak e 23 para o Neuville e é aqui que está a sua diferença para a frente. No campeonato ‘real’, está a 13 pontos de Neuville, no domingo está a 23 pontos.

Muitos podem não gostar do novo sistema de pontos, mas os homens da Hyundai olharam bem para o que pode significar os pontos aí obtidos e a estratégia que tem de se seguir até lá, como por exemplo no Rali da Polónia, onde Evans somou 17 pontos com o segundo lugar na prova e Tanak, que foi 40º da geral, somou 11 pontos, quando fez bem menos de meio rali, poupou pneus, poupou mecânica, etc.

Não faz sentido olhar para os sistema e dizer que é injusto, o que Evans tem de fazer é aceitar as regras e trabalhar com elas: “O domingo foi para tentarmos conquistar o máximo de pontos possível. Não foi um dia brilhante, mas também não foi um dia terrível, mas a PowerStage ficou aquém por alguns décimos. É bastante aborrecido. É o domingo que nos tem prejudicado mais este ano do que qualquer outra coisa. Penso que só em pontos de rali estamos a sair-nos melhor do que todos os outros. Mas são os pontos de domingo. Isso não está a correr muito bem neste momento. Temos sido bastante consistentes, mas precisamos de começar a ganhar alguma coisa”, disse Evans..